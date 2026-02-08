Gli Angeli del Bello tornano a pulire il centro di Empoli

Nonostante la pioggia giunta in tarda mattinata che ha interrotto il programma, gli Angeli del Bello sono tornati a Empoli, per la prima volta nel 2026, per tornare a concludere la loro opera di rimozione di scritte e imbrattamenti nel centro storico.

A presenziare anche membri della giunta comunale, i Custodi del Bello, gli Angeli del Bello di Empoli, le studentesse e gli studenti dell'IIS 'Virgilio', la Misericordia e le Pubbliche Assistenze di Empoli, oltre a volontarie e volontari che si sono prestati a quest'opera per il decoro del centro storico della città.

La fondazione fiorentina promuove attività di educazione al bello e rispetto dei beni architettonici e paesaggistici, con attività di cura e decoro delle aree pubbliche tramite rimozione di scritte vandaliche e rigenerazione di luoghi.

Nel caso di ieri, via del Gelsomino e vicolo della Gendarmeria sono stati i principali luoghi di intervento. Nuove azioni verranno programmate per i prossimi mesi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa