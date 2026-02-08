Centro Taekwondo Empolese: dieci medaglie per dieci atleti

Empoli sul podio alla Gara Interregionale Umbria di Taekwondo. Il Centro Taekwondo Empolese, con sede in via Antonio Pacinotti 17, ha partecipato alla manifestazione schierando dieci atleti, tutti capaci di conquistare una medaglia, per un risultato complessivo di dieci podi.
Il bilancio finale è di quattro medaglie d’oro, tre d’argento e tre di bronzo, un bottino che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra e la solidità del settore agonistico empolese.
La competizione ha visto la presenza di 55 società provenienti da tutte le regioni del Centro Italia. In questo contesto, il Centro Taekwondo Empolese ha chiuso la manifestazione al decimo posto nella classifica generale per società, un risultato di assoluto rilievo considerando l’ampia partecipazione e il valore degli avversari.
Soddisfazione nelle parole del coach al termine della gara:
"Sono arrivati ottimi risultati. Per alcuni è stata una nuova esperienza e devo dire che sono contento del loro approccio e della gestione della gara"

