Contributo della Scintilla alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi

C’è un altro contributo per l’ambulanza che arriva da una associazione del territorio. E’ la Scintilla che, come ogni anno, con propri volontari dà un sostegno alla Libreria Mondadori per fare pacchi e pacchetti di Natale, raccogliendo piccole donazioni volontarie da versare alle associazioni. E quest’anno la scelta è caduta sulla Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv e l’ambulanza con un contributo da aggiungere alle altre donazioni arrivate.

“Noi diciamo un grazie infinito all’associazione La Scintilla e alla Libreria Mondadori che ha ospitato questa attività di volontariato - dice Giovanni Di Fede, presidente Associazione Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv - E’ questa rete, questa collaborazione diffusa, questa capacità di essere in città con tanti soggetti diversi che dà la possibilità davvero di essere squadra e raggiungere obiettivi che sono di tutti. Una associazione di volontariato agisce per tutti, per le emergenze, per la protezione civile, per chi è malato, per i disabili, per gli anziani”.

“La raccolta l’ambulanza ha dato ottimi risultati – osserva Di Fede – Abbiamo deciso di prorogare fino a fine febbraio, al 28, perché ci sono dei soci che non hanno ancora avuto modo di dare un contributo e che hanno chiesto di dare loro altro tempo. E’ un risultato di tutti, davvero, dei nostri dipendenti, dei volontari, dei soci, delle associazioni che hanno dato una mano e di tutta Poggibonsi che ha condiviso un grande obiettivo”.

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi ha 1200 soci, 100 volontari attivi, 7 dipendenti, 5 operatori del servizio civile, mezzi per il sociale, le ambulanze e i mezzi per la protezione civile. Il nuovo veicolo, abilitato all’attività di emergenza-urgenza, è equipaggiato con strumentazioni all’avanguardia: elettromedicali, aspiratore, kit trauma, defibrillatore. E’ dotato di un monitor multiparametrico che comunica con la centrale 118, in accoppiata con il tablet di bordo. Per la Pubblica Assistenza l’ultimo ingresso di un nuovo mezzo risale a marzo 2023. Sia la legge che l’impegno per la sicurezza impongono di rinnovare spesso le ambulanze. I limiti sono dieci anni o 250mila chilometri, dopodiché le ambulanze vanno destinate ai trasporti ordinari. I dieci anni valgono anche per le barelle, che sono presidi fondamentali.

La raccolta fondi, come detto, continua fino al 28 febbraio prossimo e i soci possono contribuire con versamento diretto presso la sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi o con bonifico bancario sul conto dedicato aperto presso il Credit Agricole di Poggibonsi all’Iban IT89K0623071940000041228222 con causale “Nuova Ambulanza”.

Fonte: Ufficio stampa

