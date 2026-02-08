Si è svolta la scorsa notte (sabato/domenica) un’esercitazione di protezione civile nella nuova galleria di Serravalle Pistoiese, sulla tratta ferroviaria tra Pistoia e Montecatini.

L’esercitazione, che rientra nel piano annuale del Gruppo FS, ha avuto come obiettivo quello di verificare sul campo quanto previsto dal Piano di Emergenza e Soccorso della galleria, recentemente approvato con il coordinamento della Prefettura di Pistoia.

In particolare, nell’ambito dell’esercitazione è stato simulato il soccorso all’interno della galleria “Serravalle” (lunga 1.670 metri), dove il treno, partito da Montecatini in direzione Pistoia è rimasto senza alimentazione elettrica a causa di un evento meteo eccezionale.

A causa del forte vento una lastra metallica ha tranciato il cavo della linea di alimentazione elettrica impattando contro il vetro della cabina di guida causando il ferimento del macchinista che ha reso necessario il relativo soccorso sanitario.

Sulla base di quanto previsto dal Piano di Emergenza, la Sala Operativa RFI di Pisa ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Pistoia e del Servizio Sanitario 118.

Il personale sanitario è stato accompagnato in galleria dai tecnici di RFI e dai Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno prestato soccorso al macchinista, trasferendolo, insieme ai passeggeri del treno, all’esterno della galleria.

All’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Pistoia, hanno preso parte il Gruppo FS (Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, FS Security), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, la Questura di Pistoia, i Comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Pistoia, la Polfer, le Polizie Locali dei Comuni di Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole e Montecatini Terme, il servizio di Emergenza Sanitaria "118" Toscana Centro (Pistoia – Empoli), la Protezione Civile provinciale e le Associazioni di Volontariato.

L’esercitazione ha permesso di verificare le procedure per la gestione di una maxi-emergenza, con la costituzione di un Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni di soccorso sul luogo dell’incidente e l’apertura del Centro di Coordinamento Soccorsi, guidato dalla Prefettura.

é stata inoltre verificata l’efficacia dei flussi comunicativi tra le sale operative coinvolte, la catena di coordinamento e le procedure operative, consentendo a tutto il personale di mettere in pratica quanto appreso nelle fasi di formazione, in applicazione del Piano di Emergenza.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio stampa

