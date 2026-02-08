A Poggibonsi l'ultimo saluto al collega Michele Haimovici

Sono stati fissati i funerali di Michele Haimovici, giornalista scomparso a 54 anni nella giornata di sabato 7 febbraio. L'ex ufficio stampa dell'Empoli e dell'Associazione Allenatori ha lasciato un gran vuoto e in queste ore in tanti lo stanno ricordando.

L'ultimo saluto a Haimovici sarà martedì 10 febbraio a Poggibonsi, la città dove è nato. Si terranno alla Collegiata di via della Repubblica.

In molti, tra ex calciatori e colleghi, stanno rivolgendo un pensiero a Michele Haimovici in queste ore di lutto. La redazione di gonews e tutta la Xmediagroup lo ricordano con affetto come un grande professionista e una persona perbene.