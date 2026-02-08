Sport e confronto contro il bullismo: a Empoli c'è "Good Life"

Lo sport come antidoto al bullismo e come palestra di vita. È questo il messaggio emerso dalla mattinata "Good Life", che si è tenuta ad Avane presso La Vela "Margherita Hack" in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo sabato 7 febbraio.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Empoli, ha riunito politici, dirigenti sportivi, allenatori, educatori e giovani atleti per riflettere sul ruolo educativo dello sport nella prevenzione dei fenomeni di prevaricazione tra i ragazzi.

"Lo sforzo di oggi è vedervi qui stamattina – ha dichiarato l'assessora allo Sport Laura Mannucci – uscire dalla vostra realtà sportiva e incontrarne altre". L'assessora ha inquadrato l'evento all'interno del progetto 'Città amica dei bambini e degli adolescenti', sottolineando come lo sport rappresenti un pilastro fondamentale di questa visione.

Mannucci ha annunciato che l'incontro di oggi è solo il primo passo di un percorso più ampio, che proseguirà con altri appuntamenti fino alla definizione di una carta etica delle società sportive. "I nostri figli passano tante ore a fare sport e quel tempo deve essere vissuto in realtà sane" ha aggiunto, ribadendo la valenza formativa dell'attività sportiva.

La mattinata si è articolata in tavoli di lavoro su tre temi chiave: 'Nella divisa dell'altro', 'Agonismo vs prevaricazione' e 'Cultura del rispetto', con l'obiettivo di favorire il dialogo tra realtà diverse accomunate dalla stessa missione educativa.

Juri Stabile di CORA ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa: "Vogliamo riflettere insieme sul tema del bullismo, contro il bullismo e soprattutto con i giovani". Stabile ha definito la giornata "entusiasmante" per la qualità del confronto e la partecipazione attiva dei ragazzi, sottolineando che "se riusciamo a metterci tutti insieme, possiamo davvero tenere lontano il bullismo".

L'evento si è concluso all'insegna della condivisione, dimostrando che lo sport può essere uno spazio privilegiato per costruire rispetto, inclusione e comunità.