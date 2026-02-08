Arrestato alla guida di un camion con un quintale di cocaina

Un uomo è stato arrestato in provincia di Massa-Carrara, è stato trovato su un camion con targa straniera con a bordo oltre un quintale di cocaina a alta purezza. Fermato in zona industriale a Massa vicino allo stadio per una sosta sospetta, è apparso fin da subito agitato e non ha spiegato la sua presenza sul posto.

A detta dell'autista, di origini romene, il carico di fertilizzanti sarebbe andato in Puglia. La polizia ha approfondito i controlli, nella cabina tra il rivestimento e la carrozzetia sono stati trovati cento panetti di cocaina per un peso di oltre un quintale. La droga sequestrata, dal valore stimato di almeno tre milioni di euro sul mercato all'ingrosso, era destinata alle piazze di spaccio del Nord-Ovest.