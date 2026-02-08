'Molto dolore per nulla' al Minimal Teatro di Empoli

Uno spettacolo intenso e importante arriva a Empoli, grazie alla bella rassegna Teatro contemporaneo che si tiene al Minimal teatro porta a Empoli.

Giovedì 12 febbraio in scena Molto dolore per nulla di e con Luisa Borini, produzione Atto Due con il sostegno di ZUT! / C.U.R.A Centro Umbro Residenze Artistiche, Strabismi (Selezione 2022), spettacolo vincitore del premio In-Box 2024/25.

Una donna che sono io, ma anche no, ma poi in fondo cosa cambia?

Una lista di liste ossessive, come ossessivo è il nodo al cuore (e allo stomaco) di tutta la storia: il bisogno di amore e il terrore di restare soli.

La storia di una ragazza che in nome dell’amore, immaginato e desiderato, è sempre stata disposta e pronta a tragicomici e impavidi slanci, a folli voli che presagivano poco di buono ma da tentare comunque ad ali spiegate e il sorriso sulle labbra.

Fino ad uno in particolare.

Un volo, in tutti i sensi, che ha segnato un punto di svolta e una rinascita. Partendo da una comicità vicina alla stand-up comedy, prende forma il viaggio di una donna che ha amato troppo, si è smarrita e, con determinazione, si è ritrovata.

Il programma del Teatro contemporaneo giovedì 26 febbraio ore 21.00 A volo d’angelo produzione Teatro Nuovo di Pisa, Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi; ultimo appuntamento giovedì 9 aprile Il vagabondo delle stelle di e con Francesco Pennacchia, produzione Compagnia47.

La rassegna è sostenuta dal Comune di Empoli, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro.

Per il Teatro contemporaneo è attiva la formula aperitivo più spettacolo 12 euro, biglietto solo spettacolo 8 euro. È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate