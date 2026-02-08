Polemica in Consiglio a Calenzano, Castro (FdI): "Perché gemellaggi con gli storpi in Palestina?"

Monica Castro è consigliera di Fratelli d'Italia a Calenzano. Durante il Consiglio comunale del 29 gennaio, parlando della Palestina e di un patto con Jenin, ha usato frasi molto forti e molto criticate, anche sui social network. La politica ha infatti parlato della gente di Jenin come di "storpi e ridotti male" e le sue parole sulla Palestina sono state contestate sia in Consiglio sia su Facebook, in special modo dal giornalista Andrea Scanzi che ha pure messo sul suo profilo le riprese del Consiglio.

In Consiglio a Calenzano si parlava di un patto di amicizia con Jenin. Queste le parole usate da Castro, riscritte in italiano dal dialetto toscano utilizzato dalla consigliera: "Non so nemmeno di che si parla. Sarò ignorante io. Non vado nei posti dove soffrono. Preferisco andare dove ci si diverte. É una questione di sensibilità. I gemellaggi… Io non capisco perché a Calenzano siamo sempre andati a trovare tutti questi disastri. Cioè, non si poteva fare un gemellaggio con la città della speranza, si stava proprio bene o in Austria che son ricchi! Venivano qui, ci portavano anche qualche risorsa".

E ancora: "Non ho capito perché alle 20 di sera, assessore mi aiuti, mi dica tutte le cose più brutte, perché noi ci andiamo sempre a fare male? Cioè noi dobbiamo andare da quelli poveretti… quelli storpi, tutti ridotti male, senza casa, senza nulla, non riconosciuti!".

Dal Consiglio hanno contestato Monica Castro che ha risposto: "Se non vi piace è un discorso scherzoso, faccio per ironizzare in una situazione dove alle otto di sera mi tocca parlare di Palestina e so a malapena dov’è”.

Marco Bonaiuti, assessore alla cooperazione internazionale, pochi mesi fa è stato in visita in Palestina e Cisgiordania. In Consiglio ha risposto per le rime a Castro e le ha detto che le sue parole erano "una vergogna" e le ha definite "irrispettose".

Il video di Monica Castro pubblicato da Andrea Scanzi