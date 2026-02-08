Pallacanestro Castelfiorentino, le Gialloblu superano il Gea Basketball

Sesto sigillo consecutivo per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella terza giornata di ritorno si impone sul campo del Gea Basketball 45-64 aggiudicandosi lo scontro diretto. Una vittoria che vale doppio, poichè le ragazze di Gianni Lazzeretti riescono anche a ribaltare il -7 del match di andata (46-53 il finale al PalaGilardetti).

“Partita solida di tutte le ragazze – commenta coach Lazzeretti -, da cui acquisiamo importanti conferme sul lavoro che stiamo portando avanti. Oltre ad essere la sesta vittoria consecutiva, arriva dopo due settimane di stop, tra la sosta e il rinvio del match contro Firenze (recupero in programma il 2 aprile), quindi sono doppiamente soddisfatto. Soprattutto nella seconda parte abbiamo cambiato passo e gestito la gara con grande autorità”.

Dopo il punto a punto iniziale, le gialloblu mettono la testa avanti nella seconda frazione, andando al riposo lungo sul 24-30. Ma è al rientro dagli spogliatoi che Banchelli e compagne danno la sterzata decisiva alla gara, alzando l’intensità in difesa e piazzando un break di 7-20 che scrive 31-50 alla terza sirena. Un parziale che le gialloblu sono brave a difendere nell’ultimo quarto, che di fatto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 14 febbraio alle 19 al PalaGilardetti contro la Polisportiva Chimenti.

GEA BASKETBALL – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 45-64

Tabellino: Bellantoni 20, Banchelli 13, Ancillotti 2, Fiaschi 3, D’Ambrosio 5, Bandinelli 4, Dani 5, Moustakalle 6, L’Ala 5, De Felice 1, Baldinotti, Samoylych. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 10-10, 24-30 (14-20), 31-50 (7-20), 45-64 (14-14)

Arbitro: Zucchini di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

