Raccolti 76mila euro per la famiglia sterminata dal monossido di carbonio

Sono già stati raccolti 76mila euro per la famiglia Kola nelle ultime ore. Su Gofundme è nata una raccolta fondi per Arti, Jonida, Hajdar e Xhesika Kola, famiglia di Rughi (Porcari) morta mercoledì 4 febbraio per via del monossido di carbonio. I fondi servono per sostenere le spese dei funerali e per il rimpatrio delle salme in Albania.

L'ha promossa Durim Kola, fratello di Arti Kola. Anche Durim Kola era rimasto intossicato mentre soccorreva i familiari, è finito in ospedale. Su Gofundme scrive: "Sto raccogliendo fondi per la perdita della famiglia di mio fratello, che ha perso la vita a causa di un incidente causa della caldaia del gas a Porcari. I fondi saranno per le spese del funerale e per il trasporto dei corpi in Albania dove si svolgeranno anche i funerali. Il resto dei fondi che avanzeranno serviranno per aiutare le loro famiglie. Vi ringrazio di cuore per l'aiuto".