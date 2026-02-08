Commise rapine a Livorno e Collesalvetti, arrestato dopo quattro anni

I carabinieri hanno arrestato un 30enne a Pisa. Il giovane era gravato da un ordine di carcerazione emesso il 4 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

Durante un controllo in via Livornese, i militari hanno fermato l'uomo. A seguito di un accurato accertamento alla banca dati, il trentenne è risultato destinatario del provvedimento restrittivo, scaturito da una serie di condanne per furto in abitazione, commessi nei comuni di Collesalvetti e Livorno tra il 2018 e il 2021.

In base alla condanna ricevuta, l’uomo dovrà ora espiare una pena complessiva di 3 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.100 euro. Ora è in carcere a Pisa.

