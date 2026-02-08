Sicurezza e bullismo, convegno al Calasanzio con l'Associazione Carabinieri

Grande interesse ha suscitato la conferenza sulla tematica della sicurezza delle persone da atti di aggressione, rapina, violenza ed altri reati, argomento che oggi ci troviamo spesso a fronteggiare.

La tematica, organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Montelupo Fiorentino e sotto sez. di Montespertoli , é stata affrontata presso l'Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi di Empoli.

Tra i relatori annotiamo il Sindaco del Comune di Empoli Dott. Mantellassi e il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino Dott. Simone Londi che hanno illustrato gli interventi che i due Comuni si prefiggono per contrastare il fenomeno in questione.

Quindi un genitore ha raccontato di un inquietante atto di bullismo di baby gang patito da suo figlio ancora in tenera età. A seguire lo Psicologo Dott.Lorenzo Mariano ha spiegato il quadro psicologico che da tale atti delinquenziali ne deriva e come reagire allo stato emotivo che si crea nella vittima

A seguire la conferenza ha toccato il tema della legittima difesa spiegata dal Giudice Dott. Pruneti Paolo e dall'Avvocato Giovanni Valori , che hanno illustrato cosa dice la legge ed in particolare l'art.52 C.P. anche avvalendosi di recenti sentenze, spiegando in modo esaustivo e chiaro ogni sfumatura di legge.

Quindi é stata la volta del Maestro Riccardo Ginepri che ha affrontato il tema di come mantenere il controllo mentale in una situazione di pericolo e si é reso disponibile ad insegnare come liberarsi da una presa minacciosa per riuscire ad allontanarsi dal luogo criminoso velocemente. Il corso sarà su 5-6 lezioni gratuite di un'ora una volta a settimana presso la Sua palestra "Kombat Club" posta in Montelupo Fiorentino.

A chiusura dei lavori l'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Generale Div. Luigi Nardini ha riassunto la tematica affrontandola con un discorso chiarificatore che ha analizzato tutti gli aspetti della vittima, dell'aggressore, della società di oggi e di quello che occorre fare per rendere piú sicura la vita dei cittadini, oltre all'importante supporto che l'A.N.C. offre.

A seguire le domande del pubblico alle quali i relatori hanno risposto.

Si ringrazia per la partecipazione i relatori sopra citati, il conduttore della redazione di Gonews Niccolò Banchi, che ha orchestrato il dibattito, la stampa de La Nazione, Gonews e Radio Lady che hanno presenziato,

L'A.N.C. sez.di Montelupo Fiorentino e sotto sez. di Montespertoli che con il Presidente Lgt.C.S. Cutrupi Maurizio, V.Presidente App.Sc.Q.S. Mariano Gabriele e il Socio Coordinatore con funzioni di Direttore degli Eventi Campinoti Simone, hanno curato e organizzato questo importante avvenimento.

Inoltre un grazie alla presenza di Padre Francesco Pandolfi Rettore dell'Istituto, Padre Tommaso De Luca e.la docente Dott.sa Roberta Gori che hanno concesso ed approntata la sala dell'Istituto Calasanzio per l'evento.

Presenti anche il Presidente dell'A.N.C. Sezione di Empoli Car.A. Francesco Cortopassi ed il Presidente del Nucleo di Protezione Civile della A.N.C. di Montelupo F.no e Montespertoli Brig.Ca.Q.S. Nicola Di Trani ed il suo vice Car.A. Mazzoni Andrea.

Questa é stata una conferenza tematica su fatti e problematiche ormai di attualità e si preannuncia che ne seguiranno altre affrontando di volta in vilta altri temi sempre di importante attualità

Fonte: Ufficio stampa

