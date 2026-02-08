Serata no per l'Use Computer Gross contro Cecina

È una di quelle sere che non ne va bene una. Paradossalmente la cosa che fa meno male all’Use Computer Gross è la sconfitta per 61-81 contro Cecina, sia per il valore della squadra ospite che non a caso viaggia nel quartetto di testa del girone, sia per l’andamento della partita, davvero mai in discussione. Il problema è la pesante situazione fisica della squadra. L’immagine emblematica è Soviero che nell’ultimo minuto di gioco, con il braccio basso per il riacutizzarsi del problema alla spalla colpita su un’azione di gioco, deve tornare in campo perché alternative non ce ne sono. Sakellariou ha il ghiaccio sul dito infortunato, Paluzzi è out per un problema alla gamba, Cipriani lamenta un guaio muscolare al polpaccio e quindi niente, braccio basso e dentro Soviero a far trascorrere il tempo. Se a questo si aggiunge poi una serata tremenda al tiro (5/21 dall’arco) e le 15 palle perse ecco che il quadro è completo. E’ vero che le partite importanti per la classifica biancorossa arriveranno più avanti, ma ora è davvero il momento di fare quadrato per superare con meno danni possibili questa fase difficile. Per consolarsi un po’ ecco la conferma di Tosti, stasera in quintetto ed in doppia cifra, e minuti di qualità per Regini, Marini e Baldacci.

Cecina parte 0-7 e resterà sempre avanti. La Computer Gross inizia con due palle perse e senza mai trovare la scintilla per accendersi. Il primo canestro è di Cipriani dopo 3 minuti e torna in campo ed a segnare Sakellariou: 4-7. La mano calda è solo quella di De Leone che trova 4 punti nel finale per il 10-19 del primo parziale. Il solo momento in cui l’Use prova ad alzare i giri è in avvio di secondo tempino con Tosti che sfoggia un repertorio variegato per i suoi 6 punti consecutivi: schiacciata su uno scarico, rimbalzo e canestro, tiro dalla media. Appena il tempo per il pubblico di alzarsi finalmente un po’ per esultare ed ecco che Cecina ribatte con uno 0-4. In quei pochi momenti nei quali, pur con tutte le difficoltà, l’Use prova ad alzare la testa, Cecina la ricaccia subito indietro, una costante della partita. Rosselli trova la prima tripla della serata sul 21-28 ma il finale è cecinese con Barbotti che manda le squadre al riposo sul 25-38. Il 4-0 di Rosselli e Paluzzi al rientro trova subito Cecina pronta allo 0-6. L’Use che ha già fuori Sakellariou perde altri pezzi mentre Sabotig ruba palla e, in transizione, mette la tripla spezzagambe del 40-54. Spazio a Regini e Marini e, proprio a fil di sirena, ancora Sabotig per il 44-61 del minuto 30. Il parziale finale è un valzer di triple. La Computer Gross aggiusta finalmente la mira con Ciano e Cipriani ma, come loro la mettono, Cecina fa lo stesso. Applausi per i 4 punti di Baldacci prima del 61-81 finale.

61-81

USE COMPUTER GROSS

Ciano 10, Baldacci 4, Sesoldi ne, Rosselli 8, Cipriani 9, Sakellariou 2, De Leone 8, Marini, Tosti 12, Soviero 6, Paluzzi 2, Regini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

VERODOL TUSCOPHARM CECINA

Parietti, Sabotig 16, Pistolesi T. 11, Barbotti 6, Bruci 9, Saccaggi 8, Bruni 6, Turini 15, Pistolesi N. 10, Lancioni. All. Da Prato (ass. Cecconi/Carlaccini)

Arbitri: Deliallisi di Livorno e Parigi di Firenze

Parziali: 10-19, 25-38 (15-19), 44-61 (19-23), 61-81 (17-20)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

