Corpo senza vita ritrovato sugli scogli vicino Piombino

Il corpo senza vita di una persona di circa settanta anni è stato trovato a Calmoresca sugli scogli. La località è tra Piombino e Populonia, il ritrovamento è avvenuto domenica 8 febbraio di pomeriggio.

Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto su segnalazione di un turista e riportato dal Tirreno, il cadavere non avrebbe segni particolari, ma al momento non si può escludere nessuna ipotesi.

Il corpo è stato esposto sicuramente diverse ore al freddo e alle intemperie per cui non è stato ancora possibile stabilire con precisione l'ora del decesso. Si attende l'autopsia.