Cade da tre metri in un cantiere all’Elba: operaio in codice rosso

Cronaca Portoferraio
Operaio di 50 anni cade da tre metri in un cantiere a Portoferraio: soccorso dal 118, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale

Grave incidente sul lavoro all’Isola d’Elba nel pomeriggio del 9 febbraio. Un operaio di 50 anni è rimasto seriamente ferito mentre lavorava in un cantiere edile nella zona di Portoferraio, precipitando al suolo da un’altezza di circa tre metri per cause ancora in corso di accertamento da parte degli ispettori Asl.

A dare l’allarme sono stati immediatamente i colleghi presenti sul posto, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Il personale sanitario del 118, giunto con ambulanza e medico, ha provveduto a stabilizzare l’uomo prima del trasferimento in elicottero all’ospedale di Siena, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Restano da chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza del cantiere.

