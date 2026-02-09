Cambio in giunta a Castelfranco: la delega all'ambiente passa all'assessore Davide Bartoli

Attualità Castelfranco di Sotto
(foto gonews.it)

Sgueo rimane assessore alla scuola, alla cultura e all'associazionismo nelle frazioni. Sindaco Mini: "Decisione necessaria per gestione più efficace di protezione civile e ambiente"

Il sindaco Fabio Mini ritocca l'assetto delle deleghe della sua giunta e passa il settore dell'ambiente, dall'assessore Nicola Sgueo, all'assessore Davide Bartoli.

Una necessità tecnica che nasce dall'idea di riunificare l'assessorato all'ambiente e quello alla protezione civile sotto un'unica figura, visto che i due settori sono strettamente legati per vari aspetti a cominciare dalla gestione del territorio nei momenti di criticità.
Bartoli dall'inizio del mandato ha gestito la protezione civile e ora sarà responsabile anche delle politiche ambientali del comune, ferme restando le altre deleghe del suo assessorato: tra cui sport, associazionismo sportivo, frazioni.
A Nicola Sgueo, invece rimangono le deleghe al settore cultura, scuola, associazionismo nelle frazioni. Le deleghe degli altri assessori sono invariate come erano state strutturate all'inizio del mandato.

“Questa decisione - spiega infatti il sindaco Fabio Mini – si è resa necessaria per avere una gestione più efficace e razionale della protezione civile e dell'ambiente. Sono convinto che Bartoli possa riuscire a fare sintesi tra questi due settori e gli auguro buon lavoro. Nicola Sgueo invece lo ringrazio per il lavoro fatto fino a qui all'ambiente e gli auguro di continuare a lavorare con ancora maggiore concentrazione nei settori cultura e scuola. Alla fine questo è solo un aggiustamento per rendere più efficace la gestione di due settori importanti e non comporta cambi di natura politica ma solo una migliore gestione organizzativa”.
Anche per l'assessore Bartoli si tratta di un miglioramento nella funzionalità di due settori strategici e dice: “Ringrazio il sindaco Mini per avermi individuato per la razionalizzazione di questi due ambiti del comune e soprattutto ringrazio Nicola Sgueo per il lavoro fatto fino a qui nel settore ambiente, dove comunque rimangono da portare a compimento alcuni interventi strategici. In generale comunque cercherò di raggiungere una maggiore efficienza coniugando ambiente e protezione civile”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

