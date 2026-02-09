Malore alla guida, finisce contro un palazzo: muore camionista di Castelfranco

Un camionista 59enne di Castelfranco di Sotto è morto in un incidente in Versilia. L'uomo ha accusato un malore stamani (lunedì 9 febbraio) poco prima delle 9 ed è andato in arresto cardiaco finendo contro delle auto parcheggiate e uno scooter. Il mezzo pesante ha terminato la corsa contro il muro di un condominio.

È avvenuto in via Ciabattini, nel quartiere Migliarina a Viareggio. Non sono rimaste coinvolte altre persone mentre si registrano danni ad auto ed al muro del palazzo.

Il personale sanitario ha cercato di rianimare il 59enne. L'uomo è stato portato all'Opa di Massa dove è successivamente deceduto. Sul posto, oltre a 118, anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi. La strada è sta chiusa per diverse ore.

