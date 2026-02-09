Malore alla guida, finisce contro un palazzo: muore camionista di Castelfranco

Cronaca Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile

Un camionista 59enne di Castelfranco di Sotto è morto in un incidente in Versilia. L'uomo ha accusato un malore stamani (lunedì 9 febbraio) poco prima delle 9 ed è andato in arresto cardiaco finendo contro delle auto parcheggiate e uno scooter. Il mezzo pesante ha terminato la corsa contro il muro di un condominio.

È avvenuto in via Ciabattini, nel quartiere Migliarina a Viareggio. Non sono rimaste coinvolte altre persone mentre si registrano danni ad auto ed al muro del palazzo.

Il personale sanitario ha cercato di rianimare il 59enne. L'uomo è stato portato all'Opa di Massa dove è successivamente deceduto. Sul posto, oltre a 118, anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi. La strada è sta chiusa per diverse ore.

Notizie correlate

Viareggio
Politica e Opinioni
5 Febbraio 2026

Carnevale di Viareggio, protesta di Italian Horse Protection sugli spettacoli equestri

Polemica sul Carnevale di Viareggio dopo l’esibizione di alcuni cavalli durante il primo corso mascherato. In una nota, Italian Horse Protection (Ihp) afferma che "domenica scorsa, in occasione del primo [...]

Toscana
Cronaca
3 Febbraio 2026

Maltempo in Toscana: allagamenti e disagi a Viareggio, due frane a Camaiore

La pioggia battente caduta nella prima mattinata del 3 febbraio su Viareggio e sulla Versilia ha provocato allagamenti diffusi e numerosi disagi per automobilisti, pedoni e commercianti. Viareggio Si segnalano [...]

Viareggio
Cronaca
29 Gennaio 2026

Investì l'uomo che le rubò la borsa: perizia psichiatrica sull'imprenditrice

Una perizia psichiatrica sarà avviata su Cinzia Dal Pino, 66enne di Viareggio. Sarà fatta dal 17 febbraio sull'imprenditrice balneare per stabilire se era capace di intendere di volere quando ha [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina