Il Cardinale Ernest Simoni in visita al presepe all'uncinetto di Cerreto Guidi

Il cardinale Ernest Simoni, nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, è stato in visita a Cerreto Guidi dopo la sua recente partecipazione ai festeggiamenti di San Sebastiano Martire che si sono svolti nel borgo mediceo.

Ad accoglierlo, il Sindaco Simona Rossetti, il Vicesindaco Massimo Irrati con il Cav. Vieri Lascialfari Cerimoniere della Polizia Locale, che ha accompagnato il presule.

Il porporato si è recato nei locali dove Gessica Mancini e le Dame dell'uncinetto hanno realizzato il celebre Presepe all’uncinetto e alcune bellissime miniature come la Torre di Pisa. Ha pregato e impartito la benedizione. Il presule albanese, ora novantasettenne, ha molto apprezzato il lavoro dell'associazione, incoraggiando le volontarie.

Padre Ernest, come ama farsi chiamare, è conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria vita vissuta alla luce del Vangelo, nei più alti e nobili valori. Perseguitato in odio alla fede dal dittatore albanese Enver Hoxha, è stato per 28 anni ai lavori forzati.

Papa Francesco lo ha rivestito della Porpora Cardinalizia, nominandolo Cardinale dieci anni fa e definendolo più volte ‘martire vivente’.

Il Sindaco Simona Rossetti ha ringraziato il cardinale per la visita e per l’omaggio riservato a Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

