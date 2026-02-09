Castelfiorentino batte Certaldo: il derby della Valdelsa è dell'Abc

Uno spettacolo nello spettacolo quello che ha tinto di gialloblu anche il derby di ritorno della Valdelsa. Se in campo un’Abc Solettificio Manetti autoritaria ha chiuso la pratica Virtus Certaldo con un perentorio 85-62, quella andata in scena sugli spalti gremiti del PalaBetti è stata la degna cornice di una serata praticamente perfetta. Sì, perchè la serata che ha accompagnato il ritorno di coach Paolo Betti davanti al pubblico gialloblu non si dimenticherà facilmente. Non soltanto per la prestazione corale dell’Abc, che dopo un primo quarto in equilibrio ha allungato nella seconda frazione per poi dominare letteralmente nella ripresa, ma anche per il calore e le emozioni che i tifosi gialloblu hanno saputo regalare. A loro, prima di tutto, il nostro immenso GRAZIE.

“E’ stato bellissimo tornare al PalaBetti e vedere le tribune gremite come da tempo non si vedevano – racconta Paolo Betti -. Sono contento della prestazione di tutti i ragazzi, che hanno saputo gestire ed indirizzare la partita. Una prestazione solida che arriva in una gara diversa da tutte le altre. Vincere un derby così sentito è davvero un’emozione. In queste due settimane ci siamo allenati bene e la vittoria di stasera è il frutto del lavoro in palestra. Adesso dobbiamo continuare su questa strada per trovare continuità anche in trasferta”.

Un’Abc che adesso dovrà infatti cercare di conferme lontano da casa, con il match infrasettimanale in programma giovedì alle 21:15 a Prato sponda Dragons, per poi tornare al PalaBetti domenica prossima 15 febbraio alle 18 contro il Cus Firenze.

LA CRONACA

Dopo il botta e risposta iniziale, la tripla di Landi sigla il primo mini allungo gialloblu che vale il 10-5 dopo quattro giri di cronometro, anche se la risposta virtussina arriva puntuale con Maltomini che impatta dalla lunetta. Ma un Landi letteralmente scatenato (3/3 dall’arco e 11 punti nei primi sei minuti di gioco), ristabilisce il +5 locale, seguito dall’assist coast to coast di Berni che scova Mancini per il 21-14 al 9′. Certaldo, però, ricuce in un amen, con le triple dell’ex Rosi e di Mencherini che siglano il 23-21 alla prima sirena.

Mentre l’Abc alza le barricate in difesa, Mancini prende per mano l’attacco castellano fino al 30-23, finché due giocate d’autore di Corbinelli suggellano un parziale di 15-2 per la doppia cifra di vantaggio: 38-23 al 15′. Ricci rompe gli indugi certaldini e riporta la forbice sotto la doppia cifra, ma Pedicone sale in cattedra ed infila sette punti in rapida successione che tengono saldo il controllo gialloblu. Ci pensa poi Corbinelli, dall’arco, a mandare tutti all’intervallo sul 51-33.

Tanti errori da entrambe le parti caratterizzano l’inizio della ripresa, con il primo canestro che arriva dopo tre giri di cronometro a firma Maltomini. Nel momento di confusione gialloblu, Mencherini prova ad accorciare (55-38), ma stavolta l’Abc riprende immediatamente in mano l’inerzia, con Cantini e Corbinelli che amministrano fino al 61-45 sui cui si va al terzo riposo.

Dopo l’arresto e tiro dalla media distanza, Berni inventa una magia per servire il 66-48 a firma Mancini all’inizio dell’ultima frazione. Ed è proprio la tripla del “Cobra” a far volare l’Abc oltre le venti lunghezze di vantaggio (70-48). Un divario che su cui partono ben presto i titoli di coda di un derby a senso unico, mentre sugli spalti la festa gialloblu è già iniziata.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VIRTUS CERTALDO 85-62

Abc Solettificio Manetti: Tavarez, Lazzeri, Ticciati, Corbinelli 11, Talluri, Berni 11, Torrigiani 10, Carzoli ne, Landi 15, Cantini 6, Mancini 16, Pedicone 16. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Virtus Certaldo: Rosi 6, Cucini 2, Mencherini 8, Ceccarelli 3, Ricci 18, Rettori, Ceccatelli, Viviani ne, Gualtieri 3, Lucas Silveira 6, Guainai, Maltomini 16. All. Crocetti. Ass. Magnani, Cantini.

Parziali: 23-21, 51-33 (28-12), 61-45 (10-12), 85-62 (24-17)

Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo, Sizzi di Prato

Fonte: Abc - Ufficio stampa