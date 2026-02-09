Cerreto Guidi inaugura nuovi defibrillatori donati dalla comunità

Il Comune di Cerreto Guidi presenta alla cittadinanza i nuovi defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), donati da realtà locali che hanno scelto di investire nella sicurezza del territorio. L’inaugurazione è prevista per Sabato 14 febbraio alle ore 10,00, presso il Museo della Memoria Locale, in Piazza Dante Desideri.

I dispositivi sono stati donati da Leonardo Nencini (Ristorante Adriano “Clienti del Cuore”), da Emiliano Baldi (Associazione ASD Generazione Cerro 24) e da Susanna Vigni (Azienda Maintech).

Si tratta di un progetto che unisce memoria, sport, solidarietà e responsabilità civica, contribuendo a rendere Cerreto Guidi un territorio sempre più cardio protetto.

Il programma della mattinata di sabato prevede alle ore 10,00 i saluti del Sindaco Simona Rossetti e delle autorità presenti. Verrà poi illustrato il progetto “Cerreto Guidi Cardio-Protetto”. Seguirà un approfondimento sull’arresto cardiaco e sull’importanza dei DAE. Subito dopo l’intervento dei donatori e alle ore 11,30 l’inaugurazione dei dispositivi.

Il Sindaco Simona Rossetti, ringraziando i donatori, sottolinea che questi nuovi DAE rappresentano molto di più di un presidio sanitario, essendo il frutto di una comunità che si prende cura di sé stessa e che trasforma il ricordo, lo sport e la generosità in strumento di vita.

La cittadinanza, le associazioni e le realtà del territorio sono quindi invitate a partecipare all’iniziativa perché l’amore per la vita non è uno slogan, ma una scelta quotidiana.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa