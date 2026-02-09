La consigliera Castro (FdI) replica alle polemiche: "I palestinesi neanche nominati"

Politica e Opinioni Calenzano
Condividi su:
Leggi su mobile

"Le parole che sono state riportate sulla stampa sono false e strumentali" scrive dopo la diffusione delle dichiarazioni dal video del Consiglio comunale

"Ahahahah. E chi avrei offeso? La sinistra? I Palestinesi? Loro non li ho neanche nominati. Chi? Forse Dante per aver usato una parola antica della Divina Commedia in un discorso contro l'ipocrisia di sinistra e nella sua terra? Le parole che sono state riportate sulla stampa sono false e strumentali, ci vuole poco per far cadere tutto il loro castello di menzogne. Basta vedere il video completo". Così sul suo profilo social Monica Castro, consigliera comunale di FdI a Calenzano, replica alle polemiche per delle sue affermazioni durante la seduta del Consiglio comunale del 29 gennaio scorso, nel contesto di un patto di amicizia con Jenin, in Palestina.

"Attaccano me per colpire il Presidente del Consiglio? Povera sinistra. Si deve per forza parlare per ore di Palestina in un consiglio comunale? Non sono stata votata per questo. Il fascismo non funziona più, adesso c'è la dittatura rossa che ci vorrebbe imporre il politicamente corretto. Il mio discorso era chiaro, ironico non offensivo e soprattutto non ipocrita. Sono ancora più convinta di essere dalla parte giusta. Attaccate pure quanto volete. Ho le spalle belle larghe. Ringrazio i tanti amici che mi scrivono e che mi sostengono. Nonostante la violenza dei Pro Pal noi di destra siamo sempre stati per riconoscere lo stato della Palestina solo che non usiamo questo argomento per fare una squallida e perenne campagna elettorale".

Notizie correlate

Calenzano
Politica e Opinioni
8 Febbraio 2026

Polemica in Consiglio a Calenzano, Castro (FdI): "Perché gemellaggi con gli storpi in Palestina?"

Monica Castro è consigliera di Fratelli d'Italia a Calenzano. Durante il Consiglio comunale del 29 gennaio, parlando della Palestina e di un patto con Jenin, ha usato frasi molto forti [...]

Firenze
Attualità
15 Dicembre 2025

Nuova pista aeroporto Firenze, i Comuni della Piana ricorrono al Tar

I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare al Tar il decreto di Via relativo al potenziamento dell’aeroporto di Firenze con [...]

Toscana
Politica e Opinioni
11 Dicembre 2025

Mense scolastiche e polemiche: Ceccardi (Lega) contro il menù della Palestina

L’europarlamentare Susanna Ceccardi interviene contro “Sapori di pace”, il progetto lanciato nelle mense scolastiche gestite da Qualità&Servizi e rivolto agli alunni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Capannori, Campi Bisenzio, Signa, Carmignano [...]



Tutte le notizie di Calenzano

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina