La consigliera Castro (FdI) replica alle polemiche: "I palestinesi neanche nominati"

"Ahahahah. E chi avrei offeso? La sinistra? I Palestinesi? Loro non li ho neanche nominati. Chi? Forse Dante per aver usato una parola antica della Divina Commedia in un discorso contro l'ipocrisia di sinistra e nella sua terra? Le parole che sono state riportate sulla stampa sono false e strumentali, ci vuole poco per far cadere tutto il loro castello di menzogne. Basta vedere il video completo". Così sul suo profilo social Monica Castro, consigliera comunale di FdI a Calenzano, replica alle polemiche per delle sue affermazioni durante la seduta del Consiglio comunale del 29 gennaio scorso, nel contesto di un patto di amicizia con Jenin, in Palestina.

"Attaccano me per colpire il Presidente del Consiglio? Povera sinistra. Si deve per forza parlare per ore di Palestina in un consiglio comunale? Non sono stata votata per questo. Il fascismo non funziona più, adesso c'è la dittatura rossa che ci vorrebbe imporre il politicamente corretto. Il mio discorso era chiaro, ironico non offensivo e soprattutto non ipocrita. Sono ancora più convinta di essere dalla parte giusta. Attaccate pure quanto volete. Ho le spalle belle larghe. Ringrazio i tanti amici che mi scrivono e che mi sostengono. Nonostante la violenza dei Pro Pal noi di destra siamo sempre stati per riconoscere lo stato della Palestina solo che non usiamo questo argomento per fare una squallida e perenne campagna elettorale".

