Festa e partecipazione al nuovo impianto del Gambassi Rugby: in campo 6 squadre under 12

Si è conclusa con grande entusiasmo la Festa del Rugby Under 12 organizzata dal Gambassi Rugby presso il nuovo impianto sportivo. Una giornata intensa, ricca di sorrisi, impegno e spirito di squadra, che ha visto protagonisti i giovani atleti provenienti da alcune delle realtà più rappresentative del rugby toscano.

A scendere in campo, insieme ai padroni di casa, sono state:

Firenze 1931

Lions Amaranto Livorno

GISPI Prato

Bellaria Cappuccini Pontedera

Valdinievole Rugby

Il raduno ha offerto partite combattute ma sempre corrette, con un clima di grande rispetto tra le squadre e un pubblico caloroso che ha accompagnato i ragazzi per tutta la giornata. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per far vivere ai giovani rugbisti un’esperienza formativa, consolidare amicizie e mettere in pratica i valori fondamentali del rugby: coraggio, disciplina, sostegno e inclusione.

Il nuovo impianto del Gambassi Rugby ha accolto atleti, famiglie e appassionati offrendo spazi moderni e funzionali, confermando la volontà della società di investire sul territorio e sulle nuove generazioni.

La società desidera ringraziare tutte le squadre partecipanti, gli allenatori, gli educatori, i volontari e le famiglie che hanno reso possibile questa splendida giornata. Un ringraziamento speciale va ai piccoli atleti, che con il loro entusiasmo hanno trasformato l’evento in una vera festa dello sport.

Il Gambassi Rugby continuerà a promuovere iniziative dedicate ai giovani, convinto che il rugby sia un potente strumento di crescita personale e comunitaria.

Fonte: Gambassi Rugby