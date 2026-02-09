Finale amaro per il Gialloblu Castelfiorentino contro Terranuova

Finale amaro per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella terza giornata di ritorno cade 62-57 sul parquet di Terranuova Bracciolini. I ragazzi di Renato Gasperoni, che scivolano fino a -13, riaprono tutto nella volata finale, ma purtroppo la rimonta si spegne sul più bello.
Ottimo avvio di gara per la truppa castellana, che viaggia a braccetto con i locali chiudendo il primo quarto in controllo (14-17). Un equilibrio che prosegue anche nella seconda frazione, nonostante Terranuova riesca a ribaltare l’inerzia andando negli spogliatoi con la testa avanti: 34-30 all’intervallo. Nella ripresa, però, i gialloblu accusano il cambio di passo della squadra di casa: ne emerge un break di 16-9 che sembra indirizzare la sfida alla terza sirena (50-39). Nell’ultimo quarto, invece, la reazione d’orgoglio castellana riapre tutto, con Cetti e compagni che tornano a contatto fino a -3. La rimonta castellana, però, si arena sul più bello: nei possessi decisivi manca quello sprint per azzannare la sfida, così Terranuova ringrazia e scrive la fine.
Prossimo impegno sabato 14 febbraio alle 21 al PalaBetti contro la San Bartolomeo Anghiari.
TERRANUOVA BASKETBALL – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 62-57
Tabellino: Talluri 15, Cetti 8, Fabrizzi 5, Vallerani 8, Bartolini 14, Damiani 7, Giglioli, Filippini, Mugnaini, Caggiano, Bici, Ciampolini. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.
Parziali: 14-17, 34-30 (20-13), 50-39 (16-9), 62-57 (12-18)
Arbitri: Pampaloni di Terranuova Bracciolini, Toccafondi di Pistoia.
Fonte: Abc - Ufficio stampa
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]