Sabato 14 Febbraio 2026, ore 17.30, nei locali della ex Fornace Pasquinucci di Capraia sarà inaugurata la mostra di pittura 'VISIONI', di Carmine Fontanarosa e i suoi giovani allievi, Antonio Ademollo, Carlotta Bulleri, Ilaria Di Fusco, Costanza Licostini, Sara Robucci.

La mostra avrà la presentazione critica del Dott.Francesco Suppa, Storico dell'Arte.

Chi è Carmine Fontana

Carmine Fontana è conosciuto come pittore e musicista. La sua attività, come pittore, si realizza nel tempo soprattutto nella conduzione di una scuola di pittura dal lontano 1984.

Tantissimi allievi di tutte le età, hanno partecipato ai vari corsi, sviluppando, in molti casi, uno stile personale, come è ben documentato dalla presente mostra dei cinque giovani. Negli anni, oltre alla creazione di dipinti personali, Carmine Fontanarosa è stato molto attivo anche come copista di dipinti sia antichi, che contemporanei e come ideatore ed esecutore di opere astratte.

Da pochi anni sta lavorando ad una nuova concezione della propria pittura, sviluppando la sua tecnica originaria con legami alla pittura astratta post-impressionista ed espressionista, in un'ottica che si avvicina al pensiero musicale.

Info sulla mostra

La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 1 marzo 2026, dal giovedì alla domenica dalle ore 17,00 alle ore 19,00