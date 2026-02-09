Frana a Calcinaia, coinvolta un'auto: chiuso tratto della Strada Provinciale Francesca

Una frana nella notte ha invaso un tratto della via Francesca a Calcinaia, coinvolgendo parzialmente un'auto che stava transitando sulla provinciale. È successo dopo la mezzanotte quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l'auto e messo in sicurezza il luogo dell'intervento, i carabinieri di Bientina e Santa Maria a Monte e i tecnici della Provincia di Pisa, ente competente per la viabilità del tratto interessato dal movimento franoso di terra e detriti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

In seguito al movimento franoso il Comune di Calcinaia in una nota informa che la Strada Provinciale Francesca è temporaneamente chiusa in corrispondenza del vecchio ponte alla Navetta. "Prima di poter operare direttamente sulla frana, - prosegue la nota - è necessario rimuovere il materiale depositato sulla carreggiata e ripulire la sede stradale. I lavori di pulizia e accesso al fronte di dissesto richiederanno circa 2 giorni lavorativi, fatte salve variazioni per condizioni meteo o tecniche. Per garantire la sicurezza della circolazione, si raccomanda alla cittadinanza e agli operatori economici di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità. Aggiorneremo tempestivamente qualunque novità utile riguardo i tempi di riapertura e le condizioni della strada".

