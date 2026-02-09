Gatti Mézzi in concerto al Teatro del Popolo a Castelfiorentino

I Gatti Mézzi, il duo musicale pisano composto da Tommaso Novi e Francesco Bottai, si esibisce Venerdì 13 Febbraio alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

La musica dei Gatti Mézzi è un ponte tra passato e presente, un dialogo continuo tra le radici linguistiche del territorio toscano e le sonorità contemporanee, tra il dialetto e i temi a carattere sociale, un articolato intreccio che ha ispirato una generazione, fornendo immagini e celebrando personaggi ai margini. Un’operazione artistica di grande spessore che conferma la band come uno dei progetti più interessanti e originali della canzone italiana.

Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. La cifra resta il cantautorato irriverente e colto, mentre il repertorio è ancora rinnovato da brani che tornano dopo anni. La loro musica, che spesso usa il vernacolo pisano, si ispira ad artisti come Giorgio Gaber e Paolo Conte e descrive con ironia la città di Pisa e le sue contraddizioni.

Il concerto dei Gatti Mézzi precede di pochi giorni l’arrivo a Castelfiorentino di Massimiliano Gallo, protagonista di “Malinconico-moderatamente felice”, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio alle ore 21,00.

