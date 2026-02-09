Vino e collaborazione: si rafforza il gemellaggio Montespertoli-Épernay

Montespertoli ha rinnovato e rafforzato il proprio legame con Épernay, città francese simbolo dello Champagne e gemellata con il comune toscano da oltre vent’anni. Nei giorni scorsi una delegazione dell’Associazione Viticoltori di Montespertoli, accompagnata dall’Associazione Gemellaggi, ha incontrato le istituzioni locali, il Comitato dello Champagne e numerosi vigneron del territorio, dando vita a un confronto ricco di contenuti e relazioni. Un’esperienza che ha messo in luce le molte similitudini tra le due comunità: l’amore per il vino, certo, ma anche l’orgoglio per il proprio territorio e la volontà condivisa di costruire un futuro sostenibile e di qualità per le nuove generazioni.

“L’incontro tra i viticoltori di Montespertoli e le istituzioni di Épernay ha evidenziato affinità profonde tra i nostri territori – dichiara Alessia Gallerini, consigliera comunale con delega all’agricoltura –. Questo viaggio getta le basi per nuove collaborazioni e progetti che potranno rafforzare ulteriormente i rapporti tra le due comunità”.

Molto positivo anche il confronto diretto tra produttori, che ha favorito uno scambio autentico di esperienze, pratiche e visioni.

“È stato molto interessante conoscere così tanti vigneron che ci hanno aperto le loro cantine e fatto scoprire i loro Champagne – sottolinea Giulio Tinacci, presidente dei Viticoltori di Montespertoli e titolare della cantina Montalbino –. Abbiamo creato relazioni di valore tra produttori che rafforzano il legame genuino tra le nostre comunità vitivinicole. Torniamo a casa felici e con la voglia di lavorare sempre meglio nelle nostre cantine. Siamo pronti ad accoglierli presto a Montespertoli e a programmare la prossima visita a Épernay”.

Il viaggio ha rappresentato anche un’occasione di dialogo tecnico e culturale, nel segno di una collaborazione concreta.

“Ho avuto il piacere di accompagnare la delegazione dei viticoltori di Montespertoli a Épernay – aggiunge Giuseppe Statello, presidente dell’Associazione Gemellaggi Montespertoli –. Tanti incontri, istituzionali e con i vigneron, in un clima accogliente e collaborativo. Molte domande sui temi tecnici della produzione dello Champagne e grande interesse reciproco. Il gemellaggio, che da più di vent’anni unisce le due comunità, continua a vivere attraverso amicizia sincera e spirito di cooperazione. È stata un’esperienza da non dimenticare”.

“I nostri viticoltori sono tornati da Épernay entusiasti: hanno visitato cantine straordinarie e incontrato produttori di Champagne con cui si è creato subito un bel clima di confronto e amicizia. Al di là degli aspetti tecnici, quello che conta è lo scambio di esperienze e la voglia di imparare gli uni dagli altri. Il gemellaggio serve proprio a questo: far incontrare persone, idee e territori che hanno molto da condividere.” dichiara l’Assessora con delega ai gemellaggi Annalisa Giotti.

Un viaggio che conferma come il gemellaggio tra Montespertoli ed Épernay non sia solo un legame simbolico, ma un ponte vivo tra territori, culture e comunità produttive, pronto a generare nuove opportunità di crescita condivisa.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

