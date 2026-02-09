Giani: "Impianto potabilizzazione a Lucignano strategico per Valdichiana aretina e senese"

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha partecipato all’inaugurazione dell’impianto di potabilizzazione “Il Pianello”, che consentirà l’approvvigionamento di acqua potabile dei comuni di Lucignano (Ar) e Sinalunga (Si), con l’acqua proveniente interamente dall’invaso di Montedoglio.

“L’inaugurazione dell’impianto di potabilizzazione da 45 litri al secondo in località Pianello, nel comune di Lucignano, rappresenta un passo decisivo verso la sicurezza idrica di un intero territorio”, ha detto il presidente Giani. “Siamo di fronte a un’opera strategica che consente di assicurare l’approvvigionamento idrico della Valdichiana aretina e senese. Il risultato di una sinergia che porta a ottimizzare la risorsa di Montedoglio, garantendo resilienza contro la siccità e una qualità dell’acqua d’eccellenza per i cittadini di Lucignano e Sinalunga. Un’infrastruttura all’avanguardia per proteggere la risorsa più preziosa e migliorare la vita delle comunità”.

Fonte: Regione Toscana