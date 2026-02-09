Giorno del Ricordo, a San Miniato un consiglio comunale aperto insieme alle scuole

Il Comune di San Miniato celebra il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con una serie di iniziative in programma martedì 10 febbraio. La giornata si aprirà alle 9.00 con la deposizione di una corona d’alloro alla pietra monumentale ai “Giardini delle Vittime delle Foibe” in Corso Garibaldi, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Alle 10.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si terrà un consiglio comunale in seduta pubblica aperta, dedicato alla riflessione e al ricordo di una delle pagine più dolorose della storia del Novecento, dove interverranno Matteo Betti, presidente del consiglio comunale, Michele Altini, vice presidente del consiglio comunale e Simone Giglioli, sindaco di San Miniato. È prevista anche la partecipazione di una rappresentanza di studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo “Buonarroti” e del Liceo “G. Marconi”, a sottolineare l’importanza della memoria come strumento di consapevolezza e crescita per le giovani generazioni. L’iniziativa sarà accompagnata da momenti musicali a cura dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso, diretta dalla professoressa Marzia Vignozzi.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

