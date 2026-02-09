Giorno del Ricordo, aperta la mostra nell’atrio di palazzo Gambacorti a Pisa

Martedì 10 febbraio, in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2026, il gonfalone di Pisa sfilerà, al fianco di quelli di Trieste e di Muggia, in occasione dell’annuale cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza, sul Carso Triestino. Sarà presente anche una delegazione di 50 studenti delle scuole superiori di primo grado pisane, accompagnati dall’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, che poi farà visita anche alla risiera di San Sabba.

Intanto, questa mattina, nell’atrio di palazzo Gambacorti è stata inaugurata la mostra “Istria, Fiume e Dalmazia: la storia, le foibe e l’esodo”. L’esposizione (orario 07.30 - 19.30, ingresso libero) è composta da 18 pannelli informativi con immagini e testi di approfondimento, e sarà visitabile fino a sabato 14 febbraio. Erano presenti lo stesso assessore Riccardo Buscemi, l’assessore Virginia Mancini, il consigliere comunale Stefano Barsanini, la presidente dell’associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Clelia Kolman.

«Questa mostra - ha detto l’assessore Buscemi - ha lo scopo di divulgare e raccontare la storia, soprattutto alle giovani generazioni; e il merito di farla raccontare dai protagonisti di quei fatti. La mostra infatti è a cura dell’associazione fiumani nel mondo, che ci ha concesso questo materiale, in cui si raccontano le storie di quelle terre italiane, il dramma delle foibe e l’esodo forzato per non cadere nel regime comunista di Tito. Una scelta di attaccamento all’Italia pagata abbandonando le proprie terre. Molte di quelle famiglie, come sappiamo, poi arrivarono nella nostra città».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa