Giorno del Ricordo, Petrucci (FdI): "Bocchino sarà in Consiglio. Nessun atto formale ha modificato il programma"

"Ad ora non è stata inviata alcuna comunicazione ufficiale. La Presidenza ha convocato l’Ufficio di Presidenza per domani alle 12. Pertanto, al momento, resta in vigore quanto già deciso e programmato giovedì scorso. Domani Italo Bocchino sarà regolarmente alla seduta del Consiglio come da invito ricevuto. Qualcuno dovrà poi assumersi la piena responsabilità, politica e istituzionale, di impedirgli eventualmente di parlare, contravvenendo platealmente a quanto già previsto e stabilito".

Così in una nota Diego Petrucci, consigliere regionale FdI e vicepresidente del Consiglio regionale in seguito al ritiro degli interventi esterni dopo le polemiche legate al programma della seduta del Consiglio regionale della Toscana nel Giorno del Ricordo (Qui la notizia).

"Il Consiglio Regionale è un organo istituzionale, non un comitato di amici. Le sedute sono regolate da una programmazione ufficiale che non è stata né modificata né messa in discussione da una convocazione degli organi competenti. Nelle istituzioni democratiche le procedure non sono forma ma sostanza. Non accettiamo lezioni di democrazia da chi non ne rispetta nemmeno i regolamenti tecnici e fa tentativi maldestri di censura. Abbiamo impiegato decenni a far emergere questa pagina vergognosa della storia della nostra Nazione, - conclude Petrucci - non ci faremo zittire da coloro che hanno voluto celare quel racconto per più di mezzo secolo per opportunità politica. Oggi far sottostare il Parlamento toscano agli imperativi di gruppi estremisti, è un atto gravissimo e senza precedenti".

