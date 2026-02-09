Smantellato gruppo di pusher di cocaina all'Elba

Capoliveri
I carabinieri hanno smantellato un gruppo dedito allo spaccio di cocaina in tutta l'Isola d'Elba. Dalle prime ore di oggi, lunedì 9 febbraio, i militari di Portoferraio hanno eseguito cinque perquisizioni a Campo e Capoliveri.

L'operazione, denominata 'El Diablo' perché uno degli indagati si faceva chiamare così, prosegue una serie di indagini avviate nel maggio 2025 che avevano già portato all'arresto di due persone e al sequestro di cocaina. Le perquisizioni hanno riguardato cinque persone, di origine elbana e marocchina.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno accertato anche il frequente ricorso ad un linguaggio criptico degli indagati e degli acquirenti per riferirsi allo stupefacente e/o al denaro, con l'impiego di termini specifici e ricorrenti come: "ti devo portare qualcosa di buono? ti porto un regalino? ti faccio una ricarica?".

