Alla guida da ubriachi: fioccano le sanzioni nel Pisano

A Pontedera, un uomo è stato denunciato a seguito di un incidente stradale. Gli accertamenti dei carabinieri hanno confermato un tasso alcolemico di 1,5 g/l e la positività all'uso di sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Inoltre tra Vecchiano e Pisa quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I tassi alcolemici rilevati tramite etilometro hanno oscillato tra 0,84 g/l e un massimo di 1,59 g/l. In tutti i casi si è proceduto al ritiro immediato della patente di guida.

A Vecchiano un conducente, risultato positivo al drug-test rapido, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici definitivi. Oltre al ritiro della patente, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo per la successiva confisca.

A Volterra i carabinieri hanno denunciato un uomo sorpreso, durante un servizio perlustrativo, con un coltello a serramanico di 15 cm occultato nella giacca.