Il CULTURALE Cineclub Empolese presenta 'Tatami - Una donna in lotta per la libertà'

Cultura Empoli
Il CULTURALE Cineclub Empolese prosegue la rassegna di febbraio con Tatami – Una donna in lotta per la libertà (2023), film presentato all'80a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo il Premio Brian.

Durante i Campionati mondiali di judo, Leila, giovane atleta iraniana, si gioca la possibilità di una carriera e di una vita diversa sotto lo sguardo vigile della sua allenatrice
Maryam. Quando dalle autorità arriva l’ordine di ritirarsi per evitare di affrontare un’avversaria israeliana, il tatami si trasforma in uno spazio di pressione e controllo,
dove ogni scelta sportiva diventa un atto politico. Tatami – Una donna in lotta per la libertà è un thriller sportivo teso e claustrofobico sul coraggio individuale e sulla
disobbedienza, un film che riflette sul controllo dei corpi e sull’identità femminile in un sistema che trasforma la competizione in un campo di battaglia politico.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).

