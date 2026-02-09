Incendio in centro a Firenze, due persone in ospedale

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti oggi, lunedì 9 febbraio, in città in Borgo San Lorenzo per l'incendio all'interno di un appartamento situato al terzo piano di un condominio.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio innescato dalle batterie delle bici elettriche, che erano in ricarica e che si è propagato a tutto materiale presente nel vano cucina. Due sono le persone che il personale sanitario ha trasportato al pronto soccorso per i fumi inalati.

Sul posto anche il funzionario e richiesto l'intervento del personale ASL per le precarie condizioni igienico sanitarie degli appartamenti.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
9 Febbraio 2026

L’erede di una casata nobile fiorentina chiede lo stop di "Cinque secondi", ultimo film di Virzì

"Cinque secondi", l'ultima fatica cinematografica del regista livornese Paolo Virzì, si ritrova protagonista di un'aula di tribunale. La pellicola, uscita nelle sale a ottobre 2025 con Valerio Mastandrea e Valeria [...]

Empoli
Cronaca
7 Febbraio 2026

È scomparso Michele Haimovici, giornalista ed ex ufficio stampa dell'Empoli

Michele Haimovici non c'è più e da oggi siamo tutti un po' più tristi. A soli 54 anni se ne è andato un giornalista e un professionista molto stimato, un [...]

Firenze
Cronaca
7 Febbraio 2026

Arrestato 35enne trovato con hashish in centro a Firenze

Il 5 febbraio in serata a Firenze un uomo è stato arrestato in via de' Benci. Fermato dai carabinieri, un 35enne di origini tunisine è fin da subito parso poco [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina