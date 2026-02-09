Incendio in centro a Firenze, due persone in ospedale

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti oggi, lunedì 9 febbraio, in città in Borgo San Lorenzo per l'incendio all'interno di un appartamento situato al terzo piano di un condominio.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio innescato dalle batterie delle bici elettriche, che erano in ricarica e che si è propagato a tutto materiale presente nel vano cucina. Due sono le persone che il personale sanitario ha trasportato al pronto soccorso per i fumi inalati.

Sul posto anche il funzionario e richiesto l'intervento del personale ASL per le precarie condizioni igienico sanitarie degli appartamenti.

