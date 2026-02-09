Incontro interreligioso a Empoli al teatro Il Momento

Il contesto storico segnato da conflitti e tensioni (vicini, lontani, dimenticati…), ci interpella profondamente e ci spinge a chiederci quale possa essere il nostro ruolo in questo dramma mondiale. Ci sentiamo spesso impotenti e piccoli. Eppure con alcuni gruppi e membri delle comunità parrocchiali di Empoli ci siamo chiesti, “e noi qui nella nostra città, dove viviamo una quotidianità fatta di incontri -spesso anche multiculturali- di relazioni, di collaborazioni nei più svariati ambiti, in famiglia, al lavoro, a scuola, nelle associazioni, quale può essere il nostro contributo per la pace e per un mondo più fraterno?” Abbiamo un sogno: quello di fare nascere nel cuore della nostra “piccola” città di Empoli un cantiere permanente di fraternità e di dialogo. Uno spazio aperto a tutti, dove ciascuno può contribuire con “il suo mattoncino” nella propria quotidianità, da quella più semplice a quella più complessa. Un cantiere scadenzato con tappe periodiche, “spazi di dialogo e di incontro” nei quali “persone di buona volontà” possono crescere nell’ascolto, nel rispetto, nella conoscenza reciproca e nella condivisione di ciò che li unisce (qualunque sia la provenienza, la cultura, con o senza particolare riferimento religioso): ossia la passione e la cura per il Bene comune e per la dignità della persona.

L’idea di “fare qualcosa di nuovo”, di aprire strade inedite nel nostro modo di stare insieme come comunità, è stata per noi una fonte di ispirazione e di slancio. Desideriamo che questa novità non resti confinata alle convinzioni personali, ma possa tradursi in un’esperienza condivisa, capace di incidere positivamente sul tessuto sociale della nostra città. Per questo abbiamo scelto di dare avvio a questo percorso con un incontro pubblico, pensato come primo passo per “aprire” il cantiere. Un’occasione di ascolto e confronto. Accoglieremo con gioia Gad Fernando Piperno, Izzeddin Elzir e Gherardo Gambelli, rispettivamente Rabbino capo della comunità Ebraica, Imam della comunità Islamica e Vescovo di Firenze. Con la loro presenza e il loro contributo inizieremo un cammino comune, orientato alla costruzione di relazioni, comprensione reciproca e dialogo. Suggeriamo come traccia di riferimento per i relatori e per i partecipanti all’incontro “L’appello interreligioso alle Istituzioni Italiane, ai cittadini e ai credenti in Italia”.

Vi aspettiamo lunedì 16 febbraio ore 18:00 al TEATRO IL MOMENTO in Via del Giglio, 56 Empoli. Iniziativa promossa dal CANTIERE PERMANENTE DI DIALOGO E FRATERNITÀ - EMPOLI

Cantiere permanente di fraternità e dialogo-Empoli

