"La notte dei bambini", Gaia Nanni in scena al Teatro Verdi di Santa Croce

Venerdì 13 febbraio al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, nell’ambito della stagione di prosa, andrà in scena un bellissimo monologo di Gaia Nanni La notte dei bambini. L’attrice toscana, che lo scorso anno è stata selezionata nella cinquina come migliore attrice non protagonista per i David di Donatello, è voce di un fatto realmente accaduto: la notte del 14 dicembre 2007, quando per un’improvvisa emergenza in una notte furono trasferiti in altra sede tutti i bambini ospitati dall'Ospedale Meyer. Un racconto in ugual misura, tragico quanto ironico e divertente, ma sempre profondamente emozionante.

La stagione di prosa del Verdi prosegue domenica 8 marzo Michele Riondino, per la prima volta sulle tavole del palcoscenico santacrocese, è il regista e uno degli interpreti della pièce Art di Yasmine Reza.

Settimo appuntamento della stagione è con uno dei più grandi attori italiani di cinema, tv e teatro: Massimo Popolizio, che anima uno dei capolavori della letteratura contemporanea: Furore di John Steinbeck in programma domenica 15 marzo.

Ultima data in cartellone martedì 7 aprile con Lella Costa in Lisistrata di Aristofane.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

I prezzi: i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 24 ridotti € 19, palchi 3°ordine; intero € 19 ridotti € 16, studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste over 65, portatori di handicap, soci ARCI, ACLI, ENDAS, FENALC, AGESCI e possessori ‘carta Giovani’ e ‘Carta dello Spettatore FTS’.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per i soci Coop è attiva, inoltre, la promozione 1000 punti mille emozioni prezzo biglietto € 10.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa