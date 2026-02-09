Legionella nelle condotte idriche, chiude una scuola dell’infanzia a Vicchio

Scuola e Università Vicchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Stop alle attività il 10 febbraio. Il Comune rassicura: "Al momento non si è a conoscenza di casi di infezione"

Chiusura precauzionale per una scuola dell’infanzia di Vicchio a seguito del rilevamento di legionella nelle condotte idriche. Il provvedimento, disposto con ordinanza del sindaco, riguarda l’intera giornata di domani, 10 febbraio, per consentire le operazioni di sanificazione dell’impianto.

A comunicare la decisione è stata l’amministrazione comunale, spiegando che "dai campionamenti sull'acqua eseguiti durante i periodici controlli è stata rilevata la presenza di legionella nelle condotte idriche".

Nonostante il riscontro batteriologico, il Comune sottolinea che non risultano persone contagiate, precisando: "Al momento non si è a conoscenza di casi di infezione".

L’intervento di trattamento era già programmato e richiede la chiusura temporanea del plesso scolastico. L’ordinanza è stata inoltre trasmessa al dirigente dell’istituto comprensivo per permettere la tempestiva comunicazione alle famiglie degli alunni.

Notizie correlate

Borgo San Lorenzo
Economia e Lavoro
12 Maggio 2025

Orientamento all’Artigianato: CNA coinvolge 200 studenti nel cuore dell’artigianato del Mugello

Si è chiusa nei giorni scorsi la seconda edizione di "Orientamento all’Artigianato", l’iniziativa di CNA Mugello realizzata grazie al sostegno dell’Unione dei Comuni del Mugello nell’ambito del Progetto Educativo Zonale [...]

Toscana
Scuola e Università
28 Dicembre 2024

Accorpamenti scolastici, la Toscana li sospende e ricorre contro il Governo

La Giunta toscana ha approvato nell’ultima seduta del 23 dicembre il piano regionale del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026 ma ha sospeso i 14 [...]

Empoli
Scuola e Università
12 Settembre 2024

Asl Tc, online l’offerta educativa per le scuole: nuovo progetto su relazioni e sessualità

È online l’Offerta Educativa 2024/2025 coordinata e promossa dall’Unità Funzionale Complessa Promozione della Salute della Asl Toscana centro in collaborazione con i dipartimenti e i servizi aziendali. Dal banner Promozione della [...]



Tutte le notizie di Vicchio

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina