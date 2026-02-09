Legionella nelle condotte idriche, chiude una scuola dell’infanzia a Vicchio

Chiusura precauzionale per una scuola dell’infanzia di Vicchio a seguito del rilevamento di legionella nelle condotte idriche. Il provvedimento, disposto con ordinanza del sindaco, riguarda l’intera giornata di domani, 10 febbraio, per consentire le operazioni di sanificazione dell’impianto.

A comunicare la decisione è stata l’amministrazione comunale, spiegando che "dai campionamenti sull'acqua eseguiti durante i periodici controlli è stata rilevata la presenza di legionella nelle condotte idriche".

Nonostante il riscontro batteriologico, il Comune sottolinea che non risultano persone contagiate, precisando: "Al momento non si è a conoscenza di casi di infezione".

L’intervento di trattamento era già programmato e richiede la chiusura temporanea del plesso scolastico. L’ordinanza è stata inoltre trasmessa al dirigente dell’istituto comprensivo per permettere la tempestiva comunicazione alle famiglie degli alunni.

