Liceo Marconi, FdI: "Recuperare edificio La Scala, il Comune ascolti le opposizioni"

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesca Bruni interviene sulla localizzazione definitiva del Liceo Marconi, istituto con oltre 800 iscritti, da alcuni anni collocato nella sede provvisoria de La Scala.

Premette che "il problema è emerso varie volte in Consiglio comunale con interpellanze e mozioni di tutti i gruppi di opposizione" e ribadisce che "Fratelli d'Italia è sempre stata favorevole all'acquisto da parte della Provincia degli edifici di via Trento a La Scala, attualmente in locazione, per creare una scuola adeguata alle esigenze della didattica e degli alunni utilizzando gli spazi attuali oltre all'edificio accanto in cui verranno realizzate dalla Provincia per inizio 2027, già altre 5 aule, aule didattiche, impianti elettrici, nuovi infissi,nuovi servizi igienici ed altro e dove potrebbe trovare spazio una palestra".

L'edificio di via Catena, secondo Bruni, dovrà essere recuperato dopo gli interventi di consolidamento, con spazi necessari per l'istituto Cattaneo ed in paricolare con la palestra ed evitare viaggi continui di autobus fino alle palestre di Fontevivo.

"Il problema - spiega Bruni - è che la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Giglioli ha approvato da tempo un programma per la costruzione del nuovo Liceo Marconi a Molino d' Egola, con con ennesimo ed importante consumo di suolo e cementificazione che verrà realizzato chissà quando e con una viabilità molto problematica già ora. In una assemblea promossa dal Pd con esponenti regionali , provinciali e genitori degli alunni svoltasi recentemente a San Miniato Basso il Sindaco e alcuni consiglieri del Pd hanno confermato la futura sede del Liceo Marconi a Molino d'Egola come previsto nel programma elettorale del Sindaco Giglioli e come approvato con una mozione del Pd ad ottobre in Consiglio Comunale".

Bruni rileva come "un comunicato del Presidente della Provincia di Pisa Angori, pochi giorni dopo l'assemblea, abbia dichiarato l'intenzione della Provincia di acquisire i due immobili adiacenti a La Scala per la localizzazione definitiva del Liceo Marconi, elencando anche i vantaggi rispetto ad una nuova costruzione" e si chiede "come il Sindaco Giglioli, anche consigliere provinciale Pd, continui a sostenere la costruzione ex novo del Liceo a Molino d'Egola, mentre il Presidente della Provincia dimostra una visione molto più realistica dell'attuale situazione".

"Come più volte fatto presente in consiglio - conclude - , è necessario il prolungamento di via Capitini da San Miniato Basso a La Scala per evitare problemi di congestione al traffico, ma purtroppo l'opera è prevista nel Piano triennale dei lavori pubblici del Comune di San Miniato solo nel 2028 e chissà se slitterà ancora. Forse il Sindaco ed il Pd di San Miniato qualche volta potrebbero fare tesoro anche delle proposte delle opposizioni senza bocciarle sempre e comunque".

Notizie correlate