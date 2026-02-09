L’Use Rosa Scotti perde contro la capolista Sanga Milano

Un altro tentativo fallito di battere una delle squadre di testa. Lo scalino che l’Use Rosa Scotti ha cercato di fare sul campo della capolista Sanga Milano si è rivelato ancora una volta troppo alto. La sconfitta è arrivata in volata, ma con la squadra di coach Cioni quasi sempre di rincorsa dopo una seconda frazione persa 4-18.

“Non abbiamo espresso la nostra miglior pallacanestro – spiega il tecnico – il vero rammarico dopo aver perso la partita di pochi punti è proprio questo. Solo nel primo tempino abbiamo giocato come sappiamo e quindi possiamo sicuramente migliorare. Se vogliamo provare a vincere contro una delle top del girone è un passo in avanti che va assolutamente fatto. Poi è chiaro che sappiamo che questo non è il nostro campionato e che le partite importanti saranno altre, ma il rammarico c’è. Nel secondo e terzo periodo non abbiamo giocato bene prima subendo e poi tardando ad avere una reazione emotiva che c’è stata alla fine ma che non è bastata. Nonostante non siamo riuscite a fare una bella partita, il bicchiere mezzo pieno è l’essere arrivati davvero vicino all’impresa. Questo vuol dire che lavorando possiamo fare quel passettino che ancora ci manca”.

“A Milano – prosegue – non me la sono sentita di mettere in campo Casini che per noi è importante per non rischiare. Anche questo può aver pesato, così come le basse percentuali al tiro, ma a questo punto guardiamo avanti. Sabato arriva da noi un’altra corazzata, Galli San Giovanni, ed in questa settimana il lavoro sarà concentrato sulle cose che non sono andate bene a Milano. Speriamo di poter lavorare a pieno organico per prepararci al meglio”.

Alessio Cioni chiude con un pensiero speciale. “Un saluto ed un in bocca al lupo da parte di tutti a Sara Chelini che è cresciuta nel nostro vivaio e che quest’anno si è unita al gruppo a stagione in corso giocando in casa con Giussano. Ora ci saluta e va a Matelica per impegni con gli studi e quindi la ringrazio e le faccio gli auguri prima di tutto per i suoi studi e poi anche per il basket perché ha dimostrato di avere delle doti importanti e del potenziale”.

