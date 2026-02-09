Con l'annuncio dell'Amministrazione Comunale del restyling di Piazza Don Minzoni, il gruppo Empoli del Fare riporta al centro la questione del ricollocamento della mappa tattile del centro storico, rimossa nell'aprile del 2023 per il restauro della mappa. La Capogruppo Claudia Ghezzi ha firmato un'interrogazione inviata al sindaco e all’Amministrazione per fare chiarezza sullo stato dei lavori e sui tempi di ricollocamento.

La struttura, realizzata in ottone, era parte di un progetto del 2016, finanziato grazie ai Fondi PON europei, a cui collaborarono alcuni studenti del Liceo Virgilio di Empoli, coordinato dalle professoresse Carla Bagnoli, Antonella Bertelli e Sabrina Bianchini.

La mappa tattile era stata collocata in piazza Don Minzoni il 21 dicembre 2019, in occasione delle celebrazioni dei novecento anni dall'incastellamento di Empoli, alla presenza di rappresentanti del Comune, del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, dell'Unione Italiana Ciechi e naturalmente degli studenti coinvolti nel progetto. La sua realizzazione ha previsto un lungo percorso: dalla progettazione tridimensionale con AUTOCAD, alla creazione di prototipi in carton-legno e stampa 3D, fino alla fusione definitiva in ottone, con l'obiettivo di rendere il centro storico fruibile anche alle persone con disabilità visive. La fusione in ottone era stata possibile grazie al contributo del Lions Club Empoli Ferruccio Busoni.

La mappa è stata rimossa nella primavera del 2023 per consentire alcuni interventi di restauro, ma a quasi tre anni di distanza la struttura non è ancora stata ricollocata. Nel frattempo, l'Amministrazione ha annunciato il restyling della piazza tramite il progetto partecipativo che vedrà coinvolte dieci classi quinte delle scuole primarie empolesi, sia pubbliche che paritarie, e due classi del Liceo Artistico Virgilio.

A distanza di tre anni dalla rimozione, il gruppo consiliare Empoli del Fare ha deciso di inoltrare al sindaco e all'amministrazione un'interrogazione per fare chiarezza sulla situazione. In particolare, chiede di conoscere lo stato attuale del restauro della mappa tattile, dove sarà ricollocata nella piazza e entro quale termine concreto sarà possibile restituirla al pubblico, garantendo che continui a svolgere la sua funzione di strumento di inclusione sociale e di promozione di un turismo culturale accessibile a tutti.

