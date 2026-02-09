Matteo Pieracci entra in giunta a Santa Croce sull'Arno

Il sindaco Roberto Giannoni, dopo le recenti dimissioni dell'assessore Enzo Oliveri, ha individuato per sostituirlo in giunta il consigliere comunale Matteo Pieracci. Pieracci quindi diventa il nuovo assessore della giunta comunale di Santa Croce sull'Arno, assumendo in parte le deleghe che sono state di Oliveri fino alla scorsa settimana, tra questa la principale è quella ai lavori pubblici.

Matteo Pieracci 54, alla prima esperienza politica, militando nelle file di Fratelli d'Italia, è un artigiano e imprenditore del settore moda. Staffolese fin dalla nascita e persona che si è sempre impegnata per la frazione.

“Valutata la disponibilità di Matteo Pieracci, già consigliere delegato per la Frazione - ha spiegato il sindaco Giannoni - ho deciso di attribuirgli le deleghe ai lavori pubblici, decoro urbano ed edilizia scolastica. Pieracci manterrà anche la delega alla frazione di Staffoli. La Polizia Locale non verrà delegata e resterà tra le mie competenze dirette di sindaco. Con l'occasione ringrazio il consigliere comunale Enzo Oliveri per quanto fatto come assessore e faccio i miei auguri di buon lavoro al nuovo assessore Pieracci”.

Matteo Pieracci per ora si è limitato a un breve commento di ringraziamento dicendo: “Ringrazio il sindaco Giannoni per la fiducia che mi ha dato, ringrazio ovviamente il mio predecessore Oliveri per il lavoro svolto fino ad ora che cercherò di portare avanti seguendo la linea delle priorità che come amministrazione abbiamo individuato dall'inizio del mandato”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno