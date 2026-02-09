Misericordia di Empoli, al via la campagna di tesseramento soci 2026

La Misericordia di Empoli dà il via alla campagna di tesseramento soci per l’anno 2026: un appuntamento importante per contribuire alla realizzazione di servizi fondamentali di assistenza e supporto alla comunità. Con questa nuova campagna “Con te tutto è possibile” l’Arciconfraternita empolese lancia un invito a tutta la cittadinanza a sostenere, con un gesto concreto, le tante attività che vengono realizzate sul territorio, al fianco degli ultimi e dei più fragili.

Diventare socio della Misericordia di Empoli significa sostenere attivamente un’istituzione che da secoli è al fianco dei cittadini, per offrire servizi sanitari, sociali e di emergenza, grazie all’impegno quotidiano dei suoi volontari e delle sue volontarie. Il contributo dei soci rappresenta una risorsa preziosa per mantenere e sviluppare le attività: un investimento diretto nella costruzione di un tessuto sociale più solido e inclusivo, e per rispondere ai bisogni, sempre crescenti, di tutti coloro che si trovano in situazioni di difficoltà e disagio, anche momentaneo.

Nell’anno 2025, grazie al sostegno dei suoi oltre 6.800 soci, la Misericordia di Empoli ha potuto garantire servizi come: trasporti socio sanitari, assistenza domiciliare e soccorso, protezione sociale con la Casa Emmaus, la mensa e l’Emporio solidale, oltre agli interventi di protezione civile durante l’emergenza maltempo e non solo.

“La campagna di tesseramento soci è un momento importante – sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai – perché rappresenta un’occasione per rafforzare sempre di più il legame con la città, parlare dei nostri servizi e condividere i valori di solidarietà, prossimità e sostegno che da sempre ci contraddistinguono e che ci guidano in ogni nostra attività e servizio al fianco dei più fragili”.

Il tesseramento alla Misericordia di Empoli è aperto a tutti coloro che vogliono dare un contributo tangibile: la quota di iscrizione è pari a 25 euro annui. Il contributo consente di beneficiare di agevolazioni per tutti i servizi dell’Arciconfraternita come i trasporti socio sanitari con ambulanza o con mezzi attrezzati, i servizi infermieristici, le visite presso gli ambulatori medici specialistici a Empoli e Sovigliana, oltre a scontistiche nei tanti negozi e attività convenzionate.

Per ricevere maggiori informazioni su come diventare socio e sulle modalità di adesione, è possibile contattare la Misericordia di Empoli chiamando il numero 0571 7255, scrivendo all’indirizzo segreteriasoci@misericordia.empoli.fi.it, recandosi direttamente presso la sede di via Cavour 32 a Empoli oppure visitando il sito misericordia.empoli.fi.it, nella sezione dedicata “Diventa Socio”.

