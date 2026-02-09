Morte Zichichi, Manetti: "Lascia segno indelebile in Toscana"

Cronaca Toscana
Firenze lo ricorda con particolare stima per il suo ruolo di accademico dell’Accademia Medicea di Firenze, di cui è stato membro dal 1980

“Con profondo cordoglio apprendo della scomparsa del professor Antonino Zichichi, eminente fisico e straordinario divulgatore scientifico, che ha lasciato un segno indelebile nella comunità accademica e scientifica internazionale”. Così l’assessora alla cultura, università e ricerca Cristina Manetti sulla morte dell'illustre fisico.

“La sua carriera- prosegue Manetti- , caratterizzata da contributi fondamentali alla fisica nucleare e subnucleare e dallo studio dell’antimateria, è stata accompagnata da un instancabile impegno nella cooperazione scientifica globale, anche attraverso la fondazione del World Lab, con l’obiettivo di promuovere la ricerca e la conoscenza come strumenti di sviluppo e dialogo. Firenze lo ricorda con particolare stima per il suo ruolo di accademico dell’Accademia Medicea di Firenze, di cui è stato membro dal 1980, e per i rapporti profondi e mai interrotti che ha saputo mantenere nel tempo con la città e con l’intera Toscana, partecipando attivamente alla vita culturale e scientifica del territorio. Alla famiglia, ai suoi allievi- conclude l’assessora-  e a tutta la comunità scientifica rivolgo le più sentite condoglianze, unendomi al loro dolore e rendendo omaggio a una figura che ha saputo coniugare rigore scientifico, passione civile e visione internazionale”

Fonte: Regione Toscana

