Neil Young non sarà in concerto a Lucca: cancellate le date del tour europeo

Neil Young ha cancellato il tour europeo che tra le date, il 14 luglio 2026, l'avrebbe visto in concerto anche a Lucca con la band The Chrome Hearts. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dai canali ufficiali del cantautore e chitarrista con un messaggio che annunciava lo stop del Love Earth Tour e delle tappe, previste per questa estate, in Europa e in Italia compresa quella del Lucca Summer Festival.

"Ho deciso di prendermi una pausa" si legge nel messaggio in cui Neil Young ringrazia "tutti coloro che hanno acquistato i biglietti. Mi dispiace deludervi, ma non è il momento". L'artista, che nel novembre scorso ha compiuto 80 anni, aggiunge: "Adoro suonare dal vivo e stare con voi e i Chrome Hearts" salutando "con affetto" tutti i suoi fan.

Il Love Earth Tour 2026 in Italia avrebbe toccato la Toscana il 14 luglio con il live alle mura storiche di Lucca e il 16 luglio il Friuli-Venezia Giulia, precisamente con la data di Codroipo a Udine.

