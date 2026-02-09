Neil Young non sarà in concerto a Lucca: cancellate le date del tour europeo

Attualità Lucca
"Mi prendo una pausa" ha annunciato il cantautore che, tra le altre date, era atteso in Toscana il 14 luglio

Neil Young ha cancellato il tour europeo che tra le date, il 14 luglio 2026, l'avrebbe visto in concerto anche a Lucca con la band The Chrome Hearts. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dai canali ufficiali del cantautore e chitarrista con un messaggio che annunciava lo stop del Love Earth Tour e delle tappe, previste per questa estate, in Europa e in Italia compresa quella del Lucca Summer Festival.

"Ho deciso di prendermi una pausa" si legge nel messaggio in cui Neil Young ringrazia "tutti coloro che hanno acquistato i biglietti. Mi dispiace deludervi, ma non è il momento". L'artista, che nel novembre scorso ha compiuto 80 anni, aggiunge: "Adoro suonare dal vivo e stare con voi e i Chrome Hearts" salutando "con affetto" tutti i suoi fan.

Il Love Earth Tour 2026 in Italia avrebbe toccato la Toscana il 14 luglio con il live alle mura storiche di Lucca e il 16 luglio il Friuli-Venezia Giulia, precisamente con la data di Codroipo a Udine.

