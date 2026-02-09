Notte di incendi a Firenze: cassonetto e motocicli in fiamme, danneggiate due auto

Due incendi nella notte nel capoluogo toscano hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Firenze Ovest.

Il primo intervento è scattato alle 00:20 in via Mariotto Albertinelli, dove le fiamme hanno coinvolto un cassonetto dei rifiuti. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Firenze Ovest, che ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Pochi minuti dopo, alle 00:35 in via Gherardo Starnina, un secondo rogo ha interessato due motocicli parcheggiati sulla pubblica via. A causa dell’irraggiamento termico, sono rimaste danneggiate anche due autovetture posteggiate prima e dopo i ciclomotori. In questo caso è intervenuta la squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco.

Le cause degli incendi sono in fase di accertamento e sono attualmente in corso le indagini per chiarire l’origine dei roghi.