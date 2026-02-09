Notte di incendi a Firenze: cassonetto e motocicli in fiamme, danneggiate due auto

Doppio intervento dei Vigili del fuoco tra via Albertinelli e via Starnina. Indagini in corso sulle cause dei roghi
Due incendi nella notte nel capoluogo toscano hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Firenze Ovest.
Il primo intervento è scattato alle 00:20 in via Mariotto Albertinelli, dove le fiamme hanno coinvolto un cassonetto dei rifiuti. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Firenze Ovest, che ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.
Pochi minuti dopo, alle 00:35 in via Gherardo Starnina, un secondo rogo ha interessato due motocicli parcheggiati sulla pubblica via. A causa dell’irraggiamento termico, sono rimaste danneggiate anche due autovetture posteggiate prima e dopo i ciclomotori. In questo caso è intervenuta la squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco.
Le cause degli incendi sono in fase di accertamento e sono attualmente in corso le indagini per chiarire l’origine dei roghi.
