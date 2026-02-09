Il Museo della Collegiata più accessibile: al via lavori per nuovo ingresso e ascensore

Il Museo della Collegiata di Empoli sarà un luogo sempre più accessibile a tutte e tutti con l’avvio del cantiere per creare un nuovo ingresso al complesso museale e realizzare un ascensore. Si tratta di interventi attesi che si aggiungono a quanto è già stato fatto all’interno del Museo e che determinano un ampliamento ancora più importante negli spazi.

Al Museo della Collegiata i lavori sono stati suddivisi in due momenti: il primo, realizzato nel dicembre del 2023, ha installato, al primo piano del Museo, una nuova pavimentazione flottante che ha consentito di superare i dislivelli presenti tra le sale.

Con la manovra di bilancio 2024 (200mila euro) sono state stanziate, da parte dell'amministrazione comunale, le risorse che consentiranno di portare a termine la seconda fase, la più complessa dal punto di vista architettonico, quella che doterà il Museo della Collegiata di un ascensore, di un nuovo ampio ingresso e di un bookshop.

Nella piccola corte esistente (che per l'iniziativa Boule de Neige ha accolto la maxi installazione artistica di Marco Bagnoli) troverà spazio il nuovo ascensore.

Già dal 26 gennaio scorso, in piazzetta della Propositura, sono stati adottati alcuni provvedimenti temporanei (divieto di sosta) per istituire il cantiere. Il museo è stato aperto fino alla scorsa settimana, da domani (martedì 10 febbraio) i lavori entrano nel vivo e quindi sarà necessario chiudere ai visitatori il Museo.

Così commenta Don Guido Engels, Proposto di Empoli: "In questi anni abbiamo visto l’impegno concreto delle amministrazioni comunali che si sono succedute, alla ricerca di fondi per rendere tutto il sistema museale di Empoli sempre più qualificato, accessibile, inclusivo, sensoriale, più grande e visitabile superando le barriere architettoniche e la loro costante attenzione per i luoghi di pregio di questa bella città. Ci aspettano alcuni mesi di lavori e poi il Museo più caro agli empolesi sarà ancora più di pregio e conosciuto. La cultura ed i suoi luoghi devono essere alla portata di tutte e tutti ed essere a servizio di tutta la comunità”.

INTERVENTI FINANZIATI – Con risorse PNRR (Missione 1 C3-3, Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"): questo specifico intervento ha richiesto un investimento da 59.800 euro. In totale per il Museo della Collegiata, tra i più importanti musei minori della Toscana, il Comune di Empoli è risultato destinatario di un finanziamento da 200mila euro, ai quali si aggiunge il contributo comunale da circa 287mila euro, per un importo complessivo di circa 487mila euro di investimenti: sono stati eseguiti complessivamente interventi per migliorare tra l'altro l'accessibilità dall'esterno, la raggiungibilità e l'accesso ai percorsi e ai servizi, per lo sviluppo degli stessi percorsi museali o ancora per la formazione specifica del personale e la valorizzazione della struttura e della sua offerta.

