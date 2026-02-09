Orentano piange la scomparsa di Paride Ruglioni

Paride Ruglioni è scomparso nell'ultimo fine settimana e Castelfranco di Sotto, in particolar modo Orentano, è in lutto. È stata anche rinviata l'uscita del Carnevale orentanese.

Ruglioni aveva ottantadue anni ed era una delle persone più conosciute di Orentano. Rappresentante, aveva poi preso in mano la ferramenta di famiglia, ma era stato anche attivo in politica, perché fu consigliere comunale per la DC e poi assessore all'ambiente, sempre nel comune di Castelfranco. Il funerale si terrà oggi pomeriggio (lunedì 9 febbraio) alle 14.30 nella parrocchia di Orentano

"Paride lo conoscevano tutti per la correttezza e cordialità. Era stato rappresentante per professione e poi commerciante nella ferramenta di famiglia. Aveva preso parte attivamente alla vita associativa locale, con la collaborazione all'Ente Carnevale dei bambini e poi al gruppo scout Orentano1. Era un punto di riferimento tanto vicino quanto prezioso per la sua schiettezza, sincerità e profondo conoscitore del nostro territorio" ha scritto l'ex sindaco Gabriele Toti.

