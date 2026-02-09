Ospitalità in Valdelsa: al via il censimento per le strutture e le esperienze turistiche.

Con l’obiettivo di sostenere gli operatori e valorizzare il patrimonio ricettivo locale e agevolare i viaggiatori, l’associazione Terra di Valdelsa ha avviato un censimento particolareggiato delle realtà ricettive e delle diverse esperienze proposte offerte ai turisti che approdano nel comprensorio.

"I titolari di strutture ricettive dell'Associazione Terra di Valdelsa, stanno ricevendo proprio in questi giorni un questionario, attraverso un link di modalità raccolta informazioni (vedi link: https://l1nk.dev/XRQ4T) per la volontaria trasmissione dei dati tramite portale digitale dedicato. I risultati del censimento confluiranno in un Database Digitale dell'Ospitalità locale, che fungerà da biglietto da visita per le future campagne di informazione territoriale".

Queste le precisazioni del direttivo dell’associazione Terra di Valdelsa, che rappresenta oltre 100 operatori di settore che conclude facendo sapere: "Il censimento è un volontario atto di responsabilità necessario per trasformare la quantità in qualità attestata".

"Al fine di integrare e intrecciare i dati del censimento e delle offerte, l’Associazione Terra di Valdelsa ha anche chiesto incontri con le amministrazioni per confrontarsi sulla gestione ed entità della tassa di soggiorno e in relazione allo sviluppo turistico del comprensorio. Nell'occasione sarà ascoltata la progettualità istituzionale in materia turistica e contestualmente esposte dall'Associazione le idee frutto di esigenze e prospettive degli operatori del settore, che vivono il turismo in prima persona".

Fonte: Terre di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa